В Подмосковье мужчина повис на крепеже от кондиционера, спасаясь из огня

Возгорание произошло в микрорайоне «Пехра» на улице Яганова в Балашихе. Сегодня в 5 утра воспламенилась квартира на одном из последних этажей здания. На этот момент в помещении находился мужчина. Очевидцы слышали, как он кричал: «Помогите… Помогите…», передает тг-канал Балашиха Life.
Чтобы не погибнуть, жилец вылез из окна и примостился на крепеже от кондиционера. Он провисел там какое-то время на большой высоте. Позже мужчине удалось спуститься на этаж ниже. Свидетели утверждают, что это был тот еще трюк. Несчастный чуть не сорвался во время маневра.
Пожарные оперативно прибыли на вызов. К этому времени погорелец эвакуировался самостоятельно. Пожар потушили, обошлось без жертв.