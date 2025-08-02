В Подмосковье мужчина повис на крепеже от кондиционера, спасаясь из огня

Чтобы не погибнуть, жилец вылез из окна и примостился на крепеже от кондиционера. Он провисел там какое-то время на большой высоте. Позже мужчине удалось спуститься на этаж ниже. Свидетели утверждают, что это был тот еще трюк. Несчастный чуть не сорвался во время маневра.