Российские дроны уничтожают украинские объекты в Сумской области: карта СВО за 2 августа

У «Черники-2» гораздо больший запас хода, в воздухе получается провисеть 1,5 часа. Можно подняться на высоту 3000 метров и находиться там до часа. Ни на одной мультироторной системе это невозможно. Есть режимы, которые позволяют автоматически удерживать высоту. В условиях избыточно наполненного радиоэфира, когда все летают, очень упрощается работа самого пилота", — сообщил Монах.