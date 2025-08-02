Аферисты выманили полтора миллиарда рублей у жителей Красноярского края с января

В прокуратуре в очередной раз призвали жителей края быть бдительными: завершать телефонные разговоры с незнакомцами, как только они упоминают о деньгах. Опасно переходить по подозрительным ссылкам, и всегда нужно проверять через официальные источники информацию, которую вам сообщают по телефону или в интернет-чатах.