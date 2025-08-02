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Аферисты выманили полтора миллиарда рублей у жителей Красноярского края с января

В Красноярском крае мошенники обманули более 200 человек за неделю.

Источник: Комсомольская правда

2 августа в прокуратуре Красноярского края обнародовали традиционную сводку о мобильном мошенничестве в регионе за неделю. По данным ведомства, аферисты выманили за семь дней 53 миллиона рублей у 201 жителя Красноярского края. То есть в среднем каждый из них перечислил обманщикам почти по 264 тысячи рублей.

Чаще всего красноярцы попадались на уловки лжесотрудников спецслужб — 65 человек перевели деньги незнакомцам, представлявшимся работниками банков или правоохранительных органов. 23 жителя края стали жертвами фишинга, перейдя по поддельным ссылкам интернет-магазинов. Ещё 16 человек потеряли сбережения на фейковых криптобиржах, а 14 — перевели деньги по просьбе «знакомых» из взломанных соцсетей. Остальные попались на другие удочки мошенников.

С начала 2025 года зарегистрировано 5 618 подобных преступлений. В итоге жители региона лишились полутора миллиардов рублей. Следователи раскрыли 880 дел о дистанционном мошенничестве. Но вернуть деньги удастся далеко не всем обманутым людям. Раскрываемость подобных преступлений — 26,6%, так как многие аферисты орудуют из-за границы.

В прокуратуре в очередной раз призвали жителей края быть бдительными: завершать телефонные разговоры с незнакомцами, как только они упоминают о деньгах. Опасно переходить по подозрительным ссылкам, и всегда нужно проверять через официальные источники информацию, которую вам сообщают по телефону или в интернет-чатах.