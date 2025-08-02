В аварии на Бульваре Комарова в Ростове пострадал 14-летний самокатчик

Самокатчик переезжал дорогу по пешеходному переходу. 45-летний водитель «Киа Рио» не отреагировал вовремя и сбил подростка.
В результате случившегося пострадавшего госпитализировали с травмами.
На Бульваре Комарова в Ростове в результате ДТП пострадал 14-летний самокатчик. Авария произошла днем 1 августа, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Самокатчик переезжал дорогу по пешеходному переходу. 45-летний водитель «Киа Рио» не отреагировал вовремя и сбил подростка.
В результате случившегося пострадавшего госпитализировали с травмами.