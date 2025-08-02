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85-летний пенсионер потерял сознание в воде на пляже Новосибирска

Мужчину передали медикам с признаками вторичного утопления.

Источник: Спасатели МАСС

Сегодня на пляже Детском в Новосибирске 85-летний мужчина потерял сознание, находясь по пояс в воде. Спасатели прибыли через две минуты, но пострадавшего уже вытащила на берег его дочь, сообщает пресс-служба спасателей.

«На момент нашего приезда мужчина уже пришел в сознание — его вытащила на берег дочь. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, спасатели контролировали состояние мужчины», — уточнили в ведомстве.

Мужчину передали медикам с признаками вторичного утопления. Спасатели напомнили, что купание в прохладной воде может быть опасно из-за риска гипотермии, судорог и осложнений у людей с хроническими заболеваниями.