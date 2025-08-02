В Ростовской области женщина утонула на глазах у мужа на базе отдыха

По статистике, которую приводят в донском экстренном ведомстве, с начала купального сезона в Ростовской области утонули 22 человека, из них пятеро — дети. — Купаться можно только на оборудованных пляжах. Перегревшись, нельзя идти в воду — температурный контраст может быть смертельно опасным, — предупреждают спасатели. — Не позволяйте детям играть у воды одним. Не заплывайте далеко и не надейтесь на надувные круги, матрасы и нарукавники.