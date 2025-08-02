В Ростовской области женщина утонула на глазах у мужа на базе отдыха

В Ростовской области утонула 44-летняя женщина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по донскому региону. По информации экстренного ведомства, трагедия на воде произошла в четверг, 31 июля.
— 44-летняя женщина утонула на глазах мужа на базе отдыха в Волгодонске. ЧП произошло на базе отдыха, — рассказали в региональном МЧС. — Женщина зашла в воду и на глубине начала тонуть. По словам очевидцев, ей на помощь попытался прийти супруг, но спасти ее не удалось.
Тело погибшей было обнаружено утром следующего дня, 1 августа.
По статистике, которую приводят в донском экстренном ведомстве, с начала купального сезона в Ростовской области утонули 22 человека, из них пятеро — дети. — Купаться можно только на оборудованных пляжах. Перегревшись, нельзя идти в воду — температурный контраст может быть смертельно опасным, — предупреждают спасатели. — Не позволяйте детям играть у воды одним. Не заплывайте далеко и не надейтесь на надувные круги, матрасы и нарукавники.