Серийного «шопоголика» задержали в Усть-Илимске

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Мужчина пришёл в магазин, примерил одежду, надел на себя и сложил в пакет понравившиеся наряды и прошёл мимо кассы. Представитель сети магазинов спорттоваров обратился в полицию.
Личность любителей бесплатных спортивных брендов установили по камерам видеонаблюдения. Им оказался 26-летний местный житель. Установлено, что до этого случая парень три раза посетил магазины с таким же результатом. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.