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Серийного «шопоголика» задержали в Усть-Илимске

Полиция Усть-Илимска задержала мужчину, который наловчился выносить на себе из магазинов брендовую спортивную одежду.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина пришёл в магазин, примерил одежду, надел на себя и сложил в пакет понравившиеся наряды и прошёл мимо кассы. Представитель сети магазинов спорттоваров обратился в полицию.

Личность любителей бесплатных спортивных брендов установили по камерам видеонаблюдения. Им оказался 26-летний местный житель. Установлено, что до этого случая парень три раза посетил магазины с таким же результатом. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.