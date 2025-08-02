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Массовое ДТП с участием трех авто произошло на проспекте Дзержинского в Минске

ДТП с участием трех автомобилей случилось в Минске на проспекте Дзержинского.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с участием трех авто произошло на проспекте Дзержинского в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 1 августа, в пятницу, примерно в 18.05 35-летний водитель автомобиля Zeekr ехал в первой полосе проспекта Дзержинского, который предназначен для поворота направо. Однако он продолжил движение прямо и врезался в авто Belgee, который поворачивал налево. От удара указанное авто перевернулось и врезалось в Voyah.

В ГАИ уточнили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у машин механические повреждения.

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