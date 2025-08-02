Массовое ДТП с участием трех авто произошло на проспекте Дзержинского в Минске

Согласно предварительным данным, 1 августа, в пятницу, примерно в 18.05 35-летний водитель автомобиля Zeekr ехал в первой полосе проспекта Дзержинского, который предназначен для поворота направо. Однако он продолжил движение прямо и врезался в авто Belgee, который поворачивал налево. От удара указанное авто перевернулось и врезалось в Voyah.