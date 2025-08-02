Три летевших в Самару самолета ушли на запасной аэродром 2 августа

В субботу, 2 августа 2025 года, три самолета не смогли попасть в Самару из-за ограничений, которые вводили в аэропорту Курумоч для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем телеграм-канале.
«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушли” три самолета, летевших в Самару», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-табло Курумоча на 10 утра, в самарском аэропорту было задержано на вылет 11 самолетов, а один отменен. Людям приходится долго ждать вылетов в Москву, Ереван, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Саратов, Анталья, Нижневартовск, Минеральные Воды. А совсем отменен рейс в Москву.
Аэропорт Самары не выпускал и не принимал самолеты с 05:55. В 09:48 ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. Их вводили на время действия в Самарской области опасности атаки беспилотников, которая была объявлена с 03:38.
Напомним, в этот день пять беспилотников атаковали Самарскую область. В результате этого пенсионер погиб из-за падения обломков, 12 самолетов задержаны.