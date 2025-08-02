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В Бресте под колеса такси попал 6-летний велосипедист

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте под колеса такси попал 6-летний велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 1 августа около 21.00. По предварительной информации, 25-летняя брестчанка на автомобиле такси вблизи дома № 47 по ул. Сосновой совершила наезд на 6-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Ребенок госпитализирован. Проводится проверка.

В ГАИ подчеркивают: «Запрещается управлять велосипедом на дороге без совершеннолетнего лица (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек), не достигнув 14 лет. Уважаемые родители! Ежедневно разъясняйте детям правила дорожного движения и контролируйте их местонахождение. Своим личным примером показывайте правила безопасного поведения на дороге».