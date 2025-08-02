В Бресте под колеса такси попал 6-летний велосипедист

В ГАИ подчеркивают: «Запрещается управлять велосипедом на дороге без совершеннолетнего лица (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек), не достигнув 14 лет. Уважаемые родители! Ежедневно разъясняйте детям правила дорожного движения и контролируйте их местонахождение. Своим личным примером показывайте правила безопасного поведения на дороге».