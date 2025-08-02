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В Самаре завели уголовное дело по факту ненадлежащего отлова бездомных собак

Ситуация в региональном центре на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина.

Ситуация в региональном центре на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина.

О проблеме с отловом бездомных собак правоохранителям сообщила жительница Самары. По ее словам, мужчина обустроил место для кормления животных без хозяев около домов.

Четвероногие, подчеркнула местная, агрессивные. Опасается за свою жизнь, а также здоровье детей. Добавила: обращения горожан ничего не меняют.

«Ситуация освещалась в социальной сети. В СУ СК России по Самарской области по доводам комментария возбуждено уголовное дело», — уточнили стражи порядка.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных из 63-го региона доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ранее в Самарской области женщина попала в больницу после ссоры с местным из-за собаки.

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