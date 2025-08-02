В Фергане водитель насмерть сбил 64-летнюю женщину — она переходила дорогу рядом с «зеброй»

Как сообщили в правоохранительных органах, 36-летний водитель, управляя автомобилем марки Nexia, сбил пешехода, которая переходила дорогу всего в нескольких метрах от пешеходного перехода. На видеозаписи с места происшествия видно, что водитель не успел затормозить — женщину он заметил слишком поздно, поскольку обзор ему частично перекрыла другая машина, ехавшая по соседней полосе.