В Фергане водитель насмерть сбил 64-летнюю женщину — она переходила дорогу рядом с «зеброй»

Как сообщили в правоохранительных органах, 36-летний водитель, управляя автомобилем марки Nexia, сбил пешехода, которая переходила дорогу всего в нескольких метрах от пешеходного перехода. На видеозаписи с места происшествия видно, что водитель не успел затормозить — женщину он заметил слишком поздно, поскольку обзор ему частично перекрыла другая машина, ехавшая по соседней полосе.
Пострадавшая получила тяжёлые травмы. Водитель сам доставил её в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Следственные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Это трагическое происшествие ещё раз подчёркивает, насколько важно соблюдать правила дорожного движения как водителям, так и пешеходам. Один неосторожный шаг или доля секунды промедления могут стоить жизни.