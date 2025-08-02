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В Фергане водитель насмерть сбил 64-летнюю женщину — она переходила дорогу рядом с «зеброй»

Vaib.uz (Узбекистан. 2 августа). В Ферганской области произошло смертельное ДТП: в результате наезда автомобиля погибла 64-летняя женщина. Трагедия случилась в Учкуприкском районе.

Как сообщили в правоохранительных органах, 36-летний водитель, управляя автомобилем марки Nexia, сбил пешехода, которая переходила дорогу всего в нескольких метрах от пешеходного перехода. На видеозаписи с места происшествия видно, что водитель не успел затормозить — женщину он заметил слишком поздно, поскольку обзор ему частично перекрыла другая машина, ехавшая по соседней полосе.

Пострадавшая получила тяжёлые травмы. Водитель сам доставил её в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Следственные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Это трагическое происшествие ещё раз подчёркивает, насколько важно соблюдать правила дорожного движения как водителям, так и пешеходам. Один неосторожный шаг или доля секунды промедления могут стоить жизни.