МВД прокомментировало смертельное ДТП в Прикамье

Смертельное ДТП, которое произошло в Прикамье, прокомментировало ГУ МВД России по Пермскому краю.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром 2 августа в телеграм-канале «ЧП Пермь» появилось сообщение об инциденте, произошедшем неподалёку от посёлка Пальники. Автор поста прикрепил видео, на котором запечатлён легковой автомобиль с сильно повреждённой передней частью. По словам очевидца, водитель, предположительно, погиб в результате аварии.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве опровергли гибель водителя и рассказали, что авария случилась 1 августа в 23:20 на 26-м километре автодороги Пермь-Березники.
«Водитель 1986 г.р., управляя а/м Лада Гранта, допустил наезд на бетонный блок. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир, пострадавшие доставлены в больницу», — сообщили сайту perm.aif.ru в региональном ГУ МВД.
В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится проверка. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.