МВД прокомментировало смертельное ДТП в Прикамье

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром 2 августа в телеграм-канале «ЧП Пермь» появилось сообщение об инциденте, произошедшем неподалёку от посёлка Пальники. Автор поста прикрепил видео, на котором запечатлён легковой автомобиль с сильно повреждённой передней частью. По словам очевидца, водитель, предположительно, погиб в результате аварии.