Неизвестный водитель сбил пешеходов на улице Рождественской

Согласно информации, авария произошла около 04:00 2 августа. Водитель на автомобиле Omoda влетел в нескольких пешеходов. В результате ДТП 31-летний мужчина был доставлен в больницу, а 27-летний и 28-летний мужчины отказались от медицинского осмотра.