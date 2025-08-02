Неизвестный водитель сбил пешеходов на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла около 04:00 2 августа. Водитель на автомобиле Omoda влетел в нескольких пешеходов. В результате ДТП 31-летний мужчина был доставлен в больницу, а 27-летний и 28-летний мужчины отказались от медицинского осмотра.
Напомним, ранее стало известно, что авария с участием микроавтобуса «Рено» и грузовика «Скания» произошла на трассе М-7 в Нижегородской области.