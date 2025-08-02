В Самарской области во второй раз за день ограничивают работу «Курумоча»

В регионе вновь вводят меры по обеспечению безопасности полетов, объяснил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Информация о временных ограничениях в «Курумоче» появилась в телеграм-канале пресс-секретаря федерального ведомства в 11:37. В местной авиагавани снова не принимают самолеты. Также они не смогут вылететь.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.
Несколько часов назад профильные меры уже действовали в «Курумоче». Плюс в губернии действовала опасность атаки беспилотников.
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