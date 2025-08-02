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В Самарской области во второй раз за день ограничивают работу «Курумоча»

В регионе вновь вводят меры по обеспечению безопасности полетов.

В регионе вновь вводят меры по обеспечению безопасности полетов, объяснил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Информация о временных ограничениях в «Курумоче» появилась в телеграм-канале пресс-секретаря федерального ведомства в 11:37. В местной авиагавани снова не принимают самолеты. Также они не смогут вылететь.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

Несколько часов назад профильные меры уже действовали в «Курумоче». Плюс в губернии действовала опасность атаки беспилотников.

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