Под Уфой 8-летний ребенок пострадал при падении со второго этажа

Сегодня утром, 2 августа, в Уфимском районе Башкирии произошло ЧП. По данным госкомитета республики по ЧС, со второго этажа таунхауса в Чесноковке упал 8-летний мальчик.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, ребенка 2017 года рождения доставили в Республиканскую детскую больницу в Уфе. Там мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Спасатели госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям призывают родителей «быть особенно внимательными к безопасности детей! Не оставляйте их без присмотра в местах, где есть риск падения».
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