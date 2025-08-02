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Двух жителей Новосибирска спасли при пожаре в СНТ «Ветеран»

Пламя охватило садовый дом, огнеборцы справились с огнем в считанные минуты.

В дачном кооперативе «Ветеран», расположенном под Новосибирском, пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар, возникший в дачном доме. На тушение потребовалось всего 13 минут. Огонь охватил территорию в 25 квадратных метров. Благодаря внимательности проживающих по соседству, из пылающей постройки удалось вывести двух человек, избежав человеческих жертв. Обстоятельства произошедшего расследуются сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций.

В дополнение к этому, новосибирские спасатели потушили три возгорания автомобилей: одно на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске, второе в Бердске и третье в рабочем поселке Сузун. Благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных, распространение огня удалось остановить в короткие сроки. В этих случаях также обошлось без пострадавших.