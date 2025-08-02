Двух жителей Новосибирска спасли при пожаре в СНТ «Ветеран»

В дополнение к этому, новосибирские спасатели потушили три возгорания автомобилей: одно на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске, второе в Бердске и третье в рабочем поселке Сузун. Благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных, распространение огня удалось остановить в короткие сроки. В этих случаях также обошлось без пострадавших.