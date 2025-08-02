«Вытолкнул в комнату, где нанес удары по голове и ноге». Минчанин из ревности к знакомому избил жену

В момент проверки выяснилось, что физическое насилие к женщине применил ее муж. Накануне у пары в гостях был их общий знакомый, у которого в какой-то момент случилась ссора с хозяином квартиры. Минчанка пыталась унять конфликт, но это вызвало еще большую агрессию со стороны ее супруга.