«Вытолкнул в комнату, где нанес удары по голове и ноге». Минчанин из ревности к знакомому избил жену

Минчанин избил жену, приревновав ее к знакомому. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанка скрывала факты домашнего насилия. Итог: операция и долгое восстановление», — отметили в сообщении.
В милицию из медицинского учреждения поступила информация о пациентке, доставленной в больницу со следами побоев. Сотрудники Партизанского РУВД сразу же стали проверять указанный факт.
В момент проверки выяснилось, что физическое насилие к женщине применил ее муж. Накануне у пары в гостях был их общий знакомый, у которого в какой-то момент случилась ссора с хозяином квартиры. Минчанка пыталась унять конфликт, но это вызвало еще большую агрессию со стороны ее супруга.
«Мужчина вытолкнул жену в соседнюю комнату, где неоднократно нанес ей удары по голове и ноге», — сообщили в милиции.
В пресс-службе добавили, что женщина сама себе вызвала скорую. Позднее жительница Минска призналась милиции, что ранее в отношении нее муж применял физическую силу, но она боялась рассказывать об этом кому-либо.
«39-летний супруг свои действия объяснил тем, что приревновал жену к гостю», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В отношении мужчины заведено уголовное дело за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.
Тем временем МВД сообщило, что в Минске айтишник задержан за совращение 14-летних школьниц.
Кстати, МВД хочет ужесточить ответственность для родителей, чьи дети попали в СОП или были изъяты из семьи: «Не должны оставаться дома».
Ранее Минтруда сказало, что делать белорусам, если задерживают зарплату.