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«Вытолкнул в комнату, где нанес удары по голове и ноге». Минчанин из ревности к знакомому избил жену

Минчанин избил жену, приревновав ее к знакомому.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин избил жену, приревновав ее к знакомому. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанка скрывала факты домашнего насилия. Итог: операция и долгое восстановление», — отметили в сообщении.

В милицию из медицинского учреждения поступила информация о пациентке, доставленной в больницу со следами побоев. Сотрудники Партизанского РУВД сразу же стали проверять указанный факт.

В момент проверки выяснилось, что физическое насилие к женщине применил ее муж. Накануне у пары в гостях был их общий знакомый, у которого в какой-то момент случилась ссора с хозяином квартиры. Минчанка пыталась унять конфликт, но это вызвало еще большую агрессию со стороны ее супруга.

«Мужчина вытолкнул жену в соседнюю комнату, где неоднократно нанес ей удары по голове и ноге», — сообщили в милиции.

В пресс-службе добавили, что женщина сама себе вызвала скорую. Позднее жительница Минска призналась милиции, что ранее в отношении нее муж применял физическую силу, но она боялась рассказывать об этом кому-либо.

«39-летний супруг свои действия объяснил тем, что приревновал жену к гостю», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В отношении мужчины заведено уголовное дело за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

Тем временем МВД сообщило, что в Минске айтишник задержан за совращение 14-летних школьниц.

Кстати, МВД хочет ужесточить ответственность для родителей, чьи дети попали в СОП или были изъяты из семьи: «Не должны оставаться дома».

Ранее Минтруда сказало, что делать белорусам, если задерживают зарплату.