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В Челнах потушили пожар в корпусе с лакокрасочной продукцией

Сегодня утром на базе центрального технического обслуживания в проезде Тизлек в Набережных Челнах случился пожар. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в одном из корпусов горели емкости с растворителем и лакокрасочная продукция.

Источник: МЧС РФ

На тушение пожара работали 42 огнеборца и 10 единиц пожарной техники. В настоящее время пожар потушен.

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.