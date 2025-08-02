В Челнах потушили пожар в корпусе с лакокрасочной продукцией

Сегодня утром на базе центрального технического обслуживания в проезде Тизлек в Набережных Челнах случился пожар. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в одном из корпусов горели емкости с растворителем и лакокрасочная продукция.