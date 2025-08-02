Казахстанец угнал Lexus, который продал три года назад

По информации пресс-службы МВД, все эти годы мужчина хранил у себя второй комплект ключей от автомобиля. Ему оставалось лишь отследить местоположение Lexus и уехать на нём.
«Чтобы скрыть преступление, 43-летний казахстанец заранее подготовил маску и сменную одежду. Похищенный автомобиль он спрятал на окраине города, где его позже обнаружили в ходе поисков», — рассказали правоохранители.
Подозреваемого в угоне задержали, в отношении него проводится досудебное расследование. Он признал свою вину и дает показания. Автомобиль изъят.
Ранее полицейские в Алматы нашли и наказали героев вирусного видео с грубыми нарушениями Правил дорожного движения. Они сами же в социальных сетях разместили ролик, на которой зафиксированы опасные маневры и демонстративное игнорирование ПДД.