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Казахстанец угнал Lexus, который продал три года назад

Дерзкий угон внедорожника Lexus раскрыла полиция Алматы. Бывший владелец, продавший автомобиль три года назад, решил вернуть его себе, сообщает Zakon.kz.

Источник: МВД РК

По информации пресс-службы МВД, все эти годы мужчина хранил у себя второй комплект ключей от автомобиля. Ему оставалось лишь отследить местоположение Lexus и уехать на нём.

«Чтобы скрыть преступление, 43-летний казахстанец заранее подготовил маску и сменную одежду. Похищенный автомобиль он спрятал на окраине города, где его позже обнаружили в ходе поисков», — рассказали правоохранители.

Подозреваемого в угоне задержали, в отношении него проводится досудебное расследование. Он признал свою вину и дает показания. Автомобиль изъят.

Ранее полицейские в Алматы нашли и наказали героев вирусного видео с грубыми нарушениями Правил дорожного движения. Они сами же в социальных сетях разместили ролик, на которой зафиксированы опасные маневры и демонстративное игнорирование ПДД.