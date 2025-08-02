В Сурхандарье задержан руководитель незаконной религиозной школы, систематически избивавший детей

Как было установлено, с марта 2025 года он организовал в своём доме незаконную «хужру» — домашнюю религиозную школу, где под видом обучения подвергал малолетних детей жестокому обращению.
По данным следствия, мужчина систематически избивал детей, находившихся у него на обучении. Его действия были не просто суровыми мерами воспитания, а настоящими истязаниями — регулярными, бесчеловечными и унизительными.
В отношении Хужакулова возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 (истязание), а также по статье 229−2 (нарушение порядка преподавания религиозных вероучений) Уголовного кодекса. Он заключён под стражу.
Правоохранительные органы подчёркивают, что никто не имеет права прибегать к насилию, прикрываясь религиозными или воспитательными целями. Закон одинаков для всех, а жестокое обращение с беззащитными детьми — одно из самых тяжких преступлений.
Если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной деятельности данного лица или пострадавших от его действий, просьба обратиться по короткому номеру 102 либо в ближайший отдел внутренних дел.