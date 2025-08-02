В Башкирии за сутки спасли заблудившихся в лесу подростков и туриста

За минувшие сутки в Башкирии дважды сообщили о заблудившихся в лесу гражданах. По данным республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям, один звонок поступил из Уфы, а второй из Белорецкого района.
Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, в одном случае в Уфе на Курочкиной горе заблудились двое подростков, катавшихся в лесу на велосипедах. Когда они перестали выходить на связь, родители обратились в полицию. К счастью, стражи порядка оперативно нашли подростков. Медицинская помощь им не понадобилась, уточнили в ГК ЧС Башкирии.
Накануне вечером в Белорецком районе Башкирии неподалеку от села Ассы заблудился в лесу около железной дороги 25-летний молодой человек. Он позвонил в службу спасения, а затем смог связаться с сотрудниками полиции, которые его нашли. Турист получил ушиб коленного сустава, его госпитализировали в Белорецкую районную больницу.
В госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что чтобы избежать подобных ситуаций нужно обязательно сообщить близким свой маршрут и точные сроки возвращения. Спасатели советуют брать с собой заряженный телефон и внешний аккумулятор, а также свисток, фонарь и минимальный запас еды и воды.
— Избегайте походов в одиночку в незнакомые места. Если потерялись — оставайтесь на месте и звоните 112! — обратились в госкомитете Башкирии по ЧС к жителям республики.
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