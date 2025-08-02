В Башкирии за сутки спасли заблудившихся в лесу подростков и туриста

Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, в одном случае в Уфе на Курочкиной горе заблудились двое подростков, катавшихся в лесу на велосипедах. Когда они перестали выходить на связь, родители обратились в полицию. К счастью, стражи порядка оперативно нашли подростков. Медицинская помощь им не понадобилась, уточнили в ГК ЧС Башкирии.