В самарском аэропорту Курумоч сняли все ограничения на полеты

В субботу, 2 августа 2025 года, в аэропорту Самары полностью сняли все ограничения, которые вводили несколько раз подряд. Курумоч снова принимает и выпускает самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем телеграм-канале.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-табло Курумоча, в самарском аэропорту было задержано на вылет 11 рейсов, а один отменен. Людям приходится долго ждать вылетов в Москву, Ереван, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Саратов, Анталья, Нижневартовск, Минеральные Воды.
В этот день аэропорт Самары уже не выпускал и не принимал самолеты с 05:55. В 09:48 ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. Их вводили на время действия в Самарской области опасности атаки беспилотников, которая была объявлена с 03:38.
Однако угрозу объявили повторно в 11 часов утра. Напомним, 2 августа пять беспилотников атаковали Самарскую область: пенсионер погиб из-за падения обломков, самолеты задержаны, а промышленное предприятие оказалось под ударом.