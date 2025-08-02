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В самарском аэропорту Курумоч сняли все ограничения на полеты

Аэропорт Самары снова принимает и выпускает самолеты днем 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 2 августа 2025 года, в аэропорту Самары полностью сняли все ограничения, которые вводили несколько раз подряд. Курумоч снова принимает и выпускает самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло Курумоча, в самарском аэропорту было задержано на вылет 11 рейсов, а один отменен. Людям приходится долго ждать вылетов в Москву, Ереван, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Саратов, Анталья, Нижневартовск, Минеральные Воды.

В этот день аэропорт Самары уже не выпускал и не принимал самолеты с 05:55. В 09:48 ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. Их вводили на время действия в Самарской области опасности атаки беспилотников, которая была объявлена с 03:38.

Однако угрозу объявили повторно в 11 часов утра. Напомним, 2 августа пять беспилотников атаковали Самарскую область: пенсионер погиб из-за падения обломков, самолеты задержаны, а промышленное предприятие оказалось под ударом.