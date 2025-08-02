В самарском аэропорту Курумоч сняли все ограничения на полеты

В этот день аэропорт Самары уже не выпускал и не принимал самолеты с 05:55. В 09:48 ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. Их вводили на время действия в Самарской области опасности атаки беспилотников, которая была объявлена с 03:38.