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Два человека погибли в столкновении легковушек в Лениногорском районе

Сегодня примерно в 8:00 на автодороге Альметьевск — Бугульма на территории Лениногорского района произошло смертельное ДТП.

Источник: ИА Татар-информ

По предварительным данным прокуратуры РТ, водитель автомобиля «Лада» 11-й модели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel. После столкновения отечественный автомобиль вылетел в кювет.

В «Ладе» 11-й модели находилось шесть человек, в иномарке — четверо.

В результате ДТП два пассажира отечественного авто погибли на месте, еще четверо человек с различными травмами госпитализированы. Водителю и пассажирам Opel оказана медицинская помощь.

На место происшествия выехал Лениногорский городской прокурор Марсель Гимаев. Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в надзорном ведомстве.