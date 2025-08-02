Самолет в Уфу не долетел из-за проблемы с шасси и вернулся в Пулково

Самолет RRJ‑95 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс SDM6423 из Санкт‑Петербурга в Уфу, вернулся в Пулково после неисправности шасси, сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».
Рейс вылетал 30 июля в 10:08 по уфимскому времени. В 08:27 экипаж уведомил диспетчеров, что в течение 40 минут будет находиться в зоне ожидания, после чего вернется в аэропорт вылета. Причиной стало то, что шасси после уборки не встали на замки. Аварийную ситуацию командир экипажа не объявлял.
Воздушное судно с регистрационным номером RA‑89178 благополучно вернулось в Пулково.