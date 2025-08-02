В районе 4-го км МКАД затруднено движение из-за аварии

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП в районе 4-го километра внешнего кольца МКАД затруднено движение со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Липковской, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.