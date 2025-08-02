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Иван Носков: в результате атаки БПЛА в Самаре погиб мужчина 1957 года рождения

Мэр областного центра уточнил, кто стал жертвой недавнего нашествия беспилотников.

Мэр областного центра уточнил, кто стал жертвой недавнего нашествия беспилотников.

Напомним, БПЛА атаковали Самарскую область утром 2 августа. Целью летательных аппаратов была организация в Новокуйбышевске. Из-за этого возникли проблемы с мобильным интернетом. Плюс ограничивали работу «Курумоча».

Также погиб пожилой мужчина в Куйбышевском районе города. Сначала об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Позже глава столицы губернии Иван Носков добавил: жертвой стал гражданин 1957 года рождения.

«Его супруге потребовалась медпомощь. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, это большое горе и невосполнимая утрата», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Работает на месте инцидента с вице-губернатором Дмитрием Яковлевым и руководителем района Георгием Выводцевым. Там же — правоохранители и психолог. Специалисты продолжают собирать информацию об инциденте.

Недавно в МО РФ рассказали, что в Самарской области силы ПВО ликвидировали пять беспилотников.

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