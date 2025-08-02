Иван Носков: в результате атаки БПЛА в Самаре погиб мужчина 1957 года рождения

Мэр областного центра уточнил, кто стал жертвой недавнего нашествия беспилотников.
Напомним, БПЛА атаковали Самарскую область утром 2 августа. Целью летательных аппаратов была организация в Новокуйбышевске. Из-за этого возникли проблемы с мобильным интернетом. Плюс ограничивали работу «Курумоча».
Также погиб пожилой мужчина в Куйбышевском районе города. Сначала об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Позже глава столицы губернии Иван Носков добавил: жертвой стал гражданин 1957 года рождения.
«Его супруге потребовалась медпомощь. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, это большое горе и невосполнимая утрата», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Работает на месте инцидента с вице-губернатором Дмитрием Яковлевым и руководителем района Георгием Выводцевым. Там же — правоохранители и психолог. Специалисты продолжают собирать информацию об инциденте.
Недавно в МО РФ рассказали, что в Самарской области силы ПВО ликвидировали пять беспилотников.
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