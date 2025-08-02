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Ребёнок на москитной сетке выпал из окна в Петроградском районе

Родители оставили девочку трёх лет в комнате с открытым окном в Петроградском районе Петербурга. Ребёнку хватило несколько минут, чтобы забраться на подоконник и сорваться со второго этажа.

Бригада скорой увезла пострадавшую в тяжёлом состоянии с улицы Большая Пушкарская накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 2 августа. Врачи диагностировали травмы живота, груди, повреждения внутренних органов и переломы костей черепа. Пациентку поместили в реанимацию.

Девочка воспитывается в полной и благополучной семье. Родители были дома, когда произошёл несчастный случай. По предварительным данным, отец находился в ванной, мать отлучилась на кухню с младшим ребёнком, а трёхлетняя малышка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку.