Ребёнок на москитной сетке выпал из окна в Петроградском районе

Бригада скорой увезла пострадавшую в тяжёлом состоянии с улицы Большая Пушкарская накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 2 августа. Врачи диагностировали травмы живота, груди, повреждения внутренних органов и переломы костей черепа. Пациентку поместили в реанимацию.
Девочка воспитывается в полной и благополучной семье. Родители были дома, когда произошёл несчастный случай. По предварительным данным, отец находился в ванной, мать отлучилась на кухню с младшим ребёнком, а трёхлетняя малышка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку.