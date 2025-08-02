Ребёнок на москитной сетке выпал из окна в Петроградском районе

Девочка воспитывается в полной и благополучной семье. Родители были дома, когда произошёл несчастный случай. По предварительным данным, отец находился в ванной, мать отлучилась на кухню с младшим ребёнком, а трёхлетняя малышка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку.