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Автомобиль повис на дереве в результате ДТП в Алматы

Жесткое ДТП произошло в Алматы, в результате которого автомобиль повис на дереве. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

В ДП Алматы сообщили, что данное ДТП имело место накануне в 19.40 в Турксибском районе. Водитель автомашины Daimler Chrysler, следуя по улице Майлина в северном направлении, не справилась с рулевым управлением и допустила наезд на дерево, а также столб уличного освещения.

«В результате ДТП пострадала сама водитель, девушка 1995 года рождения, она была доставлена в ближайшее медицинское учреждение. К расследованию факта аварии приступили сотрудники УП Турксибского района», — рассказали в пресс-службе ведомства.