Автомобиль повис на дереве в результате ДТП в Алматы

В ДП Алматы сообщили, что данное ДТП имело место накануне в 19.40 в Турксибском районе. Водитель автомашины Daimler Chrysler, следуя по улице Майлина в северном направлении, не справилась с рулевым управлением и допустила наезд на дерево, а также столб уличного освещения.