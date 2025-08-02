Водитель Chevrolet Niva сбил мотоциклиста в Самарской области вечером 1 августа

Авария произошла в пятницу в Сызрани. Владельцу байка потребовалась медпомощь. Подробностями ДТП поделились представители регионального главка.
27-летний водитель Chevrolet Niva ехал по улице Советская со Степана Разина. Вблизи кирпичной трехэтажки № 29 на регулируемом перекрестке при повороте направо не уступил и влетел в мотоцикл Honda с 39-летним мужчиной.
После столкновения последнему назначили амбулаторное лечение.
Всего 1 августа в губернии зарегистрировали десять ДТП с 14 пострадавшими и 394 нарушения ПДД.
А 31 июля в аварии на 104-м километре трассы «Самара — Волгоград» погибли трое сотрудников Самарского НИИ сельского хозяйства.
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