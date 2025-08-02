В заболоченной местности в Хотимском районе утонул пожилой мужчина

1 августа в 16.39 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в заболоченной местности возле д. Василевка-1 Хотимского района Могилевской области.
Работники МЧС достали из воды тело мужчины (1940 года рождения).
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хотимском районе в заболоченной местности утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
1 августа в 16.39 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в заболоченной местности возле д. Василевка-1 Хотимского района Могилевской области.
Работники МЧС достали из воды тело мужчины (1940 года рождения).