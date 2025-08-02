Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В заболоченной местности в Хотимском районе утонул пожилой мужчина

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хотимском районе в заболоченной местности утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

1 августа в 16.39 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в заболоченной местности возле д. Василевка-1 Хотимского района Могилевской области.

Работники МЧС достали из воды тело мужчины (1940 года рождения).