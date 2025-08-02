Жительница Астаны пропала на озере накануне дня рождения

По информации пресс-службы МЧС, обнаружить казахстанку 1991 года рождения удалось в зарослях камыша при помощи вездехода-болотохода Трэкол.
«Девушку передали сотрудникам медицинской помощи. Примечательно, что уже завтра у нее день рождения, а один из спасателей отметил свой праздник прямо во время поисково-спасательной операции. По завершении работ волонтеры поздравили его с днем рождения бурными аплодисментами», — рассказали в МЧС.
12 июля в Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала.