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Жительница Астаны пропала на озере накануне дня рождения

Девушка пропала во время отдыха на озере в Акмолинской области. На ее поиски отправили кинологов и даже беспилотник, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По информации пресс-службы МЧС, обнаружить казахстанку 1991 года рождения удалось в зарослях камыша при помощи вездехода-болотохода Трэкол.

«Девушку передали сотрудникам медицинской помощи. Примечательно, что уже завтра у нее день рождения, а один из спасателей отметил свой праздник прямо во время поисково-спасательной операции. По завершении работ волонтеры поздравили его с днем рождения бурными аплодисментами», — рассказали в МЧС.

12 июля в Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала.