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Более 3,5 млн рублей отдал мошенникам воронежский пенсионер

59-летний житель Воронежа обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств. По словам потерпевшего, злоумышленники выманили у него крупную сумму, используя отработанную схему с запугиванием. И.

Инцидент начался 29 июля, когда пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником государственной организации. Мужчине сообщили, что в связи с переводом медицинских карт в электронный формат необходимо продиктовать номер СНИЛС. Доверившись звонящему, пенсионер предоставил запрашиваемые данные. Вскоре ему перезвонили уже другие «специалисты», заявившие, что его персональной информацией воспользовались мошенники.

По версии аферистов, с пенсионного счета жертвы были проведены подозрительные переводы на счет гражданина «недружественного государства», фигурирующего в списках террористов. Злоумышленники убедили пожилого человека, что его могут обвинить в пособничестве терроризму, если он не предпримет срочных мер.

Поддавшись давлению, пенсионер признался, что у него дома хранятся наличные. Мошенники под предлогом «проверки происхождения денег» убедили его передать сбережения курьеру. На следующий день, продолжая манипулировать жертвой, преступники заставили мужчину снять оставшиеся средства и перевести их через банкомат на указанные счета.

Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 640 тысяч рублей. После осознания произошедшего пенсионер обратился в отдел полиции № 8 УМВД по Воронежу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц. Правоохранители в очередной раз напоминают гражданам о необходимости критически оценивать подобные звонки и никому не сообщать персональные данные.