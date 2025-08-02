Более 3,5 млн рублей отдал мошенникам воронежский пенсионер

Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 640 тысяч рублей. После осознания произошедшего пенсионер обратился в отдел полиции № 8 УМВД по Воронежу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц. Правоохранители в очередной раз напоминают гражданам о необходимости критически оценивать подобные звонки и никому не сообщать персональные данные.