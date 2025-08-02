Более 3,5 млн рублей отдал мошенникам воронежский пенсионер

Инцидент начался 29 июля, когда пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником государственной организации. Мужчине сообщили, что в связи с переводом медицинских карт в электронный формат необходимо продиктовать номер СНИЛС. Доверившись звонящему, пенсионер предоставил запрашиваемые данные. Вскоре ему перезвонили уже другие «специалисты», заявившие, что его персональной информацией воспользовались мошенники.
По версии аферистов, с пенсионного счета жертвы были проведены подозрительные переводы на счет гражданина «недружественного государства», фигурирующего в списках террористов. Злоумышленники убедили пожилого человека, что его могут обвинить в пособничестве терроризму, если он не предпримет срочных мер.
Поддавшись давлению, пенсионер признался, что у него дома хранятся наличные. Мошенники под предлогом «проверки происхождения денег» убедили его передать сбережения курьеру. На следующий день, продолжая манипулировать жертвой, преступники заставили мужчину снять оставшиеся средства и перевести их через банкомат на указанные счета.
Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 640 тысяч рублей. После осознания произошедшего пенсионер обратился в отдел полиции № 8 УМВД по Воронежу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц. Правоохранители в очередной раз напоминают гражданам о необходимости критически оценивать подобные звонки и никому не сообщать персональные данные.