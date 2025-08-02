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В Чишминском районе Башкирии в аварии погиб человек

Сотрудники Госавтоинспекции Чишминского района выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии

‎По предварительным данным, сегодня около 12:00 на 34-м км трассы Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки водитель автомобиль ВАЗ-2114 под управлением водителя, личность которого не установлена, выехал на встречную полосу в лоб столкнулся со встречным трактором МТЗ.

‎В результате аварии 39-летняя пассажирка ВАЗ скончалась до приезда скорой помощи. Водителя легкового автомобиля с травмами доставили в центральную районную больницу.

‎Сотрудники Госавтоинспекции уточняют подробности дорожно-транспортного происшествия.

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