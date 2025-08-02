В Чишминском районе Башкирии в аварии погиб человек

‎По предварительным данным, сегодня около 12:00 на 34-м км трассы Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки водитель автомобиль ВАЗ-2114 под управлением водителя, личность которого не установлена, выехал на встречную полосу в лоб столкнулся со встречным трактором МТЗ.