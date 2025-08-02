Пожар в Доме печати в Самаре тушили утром 2 августа

Возгорание заметили в четырехэтажном здании в Октябрьском районе города на проспекте Карла Маркса, 201, сообщили в областном ГУ МЧС.
Информацию о пожаре в Доме печати получили в субботу в 9:31. Огонь там раскинулся на 90 «квадратов». С ним боролись 16 человек. Плюс три единицы спецтехники.
В 10:00 пламя локализовали, еще через 8 минут потушили полностью. О пострадавших не сообщается.
Недавно в Самарской области задержали поджигательницу торговых павильонов на улице Мира.
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