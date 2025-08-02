В Москве один человек погиб в ходе драки в многоэтажном доме

«По адресу: Обручева, 28, к. 7, на 9-м этаже жилого дома произошла массовая драка с применением холодного оружия. По предварительным данным, один из участников погиб на месте. Известно о трех пострадавших: один человек находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram-канале.