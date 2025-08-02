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В Москве один человек погиб в ходе драки в многоэтажном доме

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате драки в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

«По адресу: Обручева, 28, к. 7, на 9-м этаже жилого дома произошла массовая драка с применением холодного оружия. По предварительным данным, один из участников погиб на месте. Известно о трех пострадавших: один человек находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в больницы Пирогова и Юдина.

На вызов прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф.

По данным столичной прокуратуры, нападавший ранил трех родственников, после чего покончил с собой. Ведомство взяло на контроль проверку по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, погибший состоял на учете у психиатра.