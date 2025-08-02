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Двое мужчин пострадали в аварии с тремя авто в Самарской области утром 1 августа

Это случилось в пятницу в Новокуйбышевске. Потребовалась госпитализация.

Это случилось в пятницу в Новокуйбышевске. Потребовалась госпитализация, рассказали в региональном ГУ МВД.

43-летний мужчина на Opel Astra следовал по 4-му километру дороги из города в поселок Речников. По пути выбрался на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero с 50-летним автолюбителем и «Грантой» с 42-летним водителем.

Владельцев иномарок отвезли в больницу.

А на днях в Самарской области 62-летний водитель Renault Logan вылетел с трассы в кювет.

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