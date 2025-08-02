СМИ: в Казахстане задержали замминистра транспорта

Аблалиев с 2004 по 2011 год занимал должность президента ассоциации дорожников Казахстана. Затем, в период с 2012 по 2014 год, работал заместителем председателя комитета автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Казахстана. С августа 2014 по февраль 2019 года занимал аналогичную должность в комитете автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию. После реорганизации ведомства продолжил трудовую деятельность в качестве заместителя председателя комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития, где проработал с февраля 2019 по июнь 2021 года. С июня 2021 по октябрь 2023 года являлся заместителем главы администрации Северо-Казахстанской области. С 6 октября 2023 года по настоящее время занимает должность вице-министра транспорта Казахстана.