Житель Приднестровья убил приятеля карандашом: Затем он поджег одежду на теле убитого, чтобы замести следы

Житель Бендер убил карандашом человека.
Ранее судимый Валентин Кормишин находился в гостях у приятеля и во время пьяной ссоры несколько раз покушался на его жизнь. Сначала кухонным ножом он нанес хозяину дома легкую рану, а несколько часов спустя уже карандашом нанес удар в шею и сердце.
Убийца пытался скрыть следы преступления, имитировав пожар: он поджёг одежду на теле погибшего. Но затем признался, что совершил убийство.
Уголовное дело уже находится в суде.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
На дворе — август, а цены на Центральном рынке Кишинева — зимние: Никогда еще виноград, персики и абрикосы не стоили так дорого — рассказываем, что почем.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы, чтобы узнать, сколько сегодня стоят сезонные овощи-фрукты (далее…).
В Кишиневе опять перекрывают улицы — на этот раз на полмесяца: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта.
Улицы перекрывают из-за ремонта дороги и строительства водопровода «Кишинёв — Страшены — Калараш» (далее…).
Пограничники ПАС берегут: На границе с Молдовой румынские пограничники ненавязчиво призывают наших граждан голосовать 28 сентября за правящую партию.
Интересная история от нашего читателя (далее…).