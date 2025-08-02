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Житель Приднестровья убил приятеля карандашом: Затем он поджег одежду на теле убитого, чтобы замести следы

Уголовное дело уже находится в суде.

Источник: Комсомольская правда

Житель Бендер убил карандашом человека.

Ранее судимый Валентин Кормишин находился в гостях у приятеля и во время пьяной ссоры несколько раз покушался на его жизнь. Сначала кухонным ножом он нанес хозяину дома легкую рану, а несколько часов спустя уже карандашом нанес удар в шею и сердце.

Убийца пытался скрыть следы преступления, имитировав пожар: он поджёг одежду на теле погибшего. Но затем признался, что совершил убийство.

Уголовное дело уже находится в суде.

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