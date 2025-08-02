Житель Приднестровья убил приятеля карандашом: Затем он поджег одежду на теле убитого, чтобы замести следы

Ранее судимый Валентин Кормишин находился в гостях у приятеля и во время пьяной ссоры несколько раз покушался на его жизнь. Сначала кухонным ножом он нанес хозяину дома легкую рану, а несколько часов спустя уже карандашом нанес удар в шею и сердце.