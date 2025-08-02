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В Нововоронеже «Лада» сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

Вечером 1 августа в Нововоронеже произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

На улице Октябрьской, в районе дома № 22, 48-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на 8-летнего школьника, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в ГИБДД, водитель двигался по правой полосе и по каким-то причинам не уступил дорогу ребенку, пересекавшему проезжую часть. По словам очевидцев, мальчик ехал на велосипеде, однако этот факт уточняется — официальной информации об этом пока нет.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что водитель был трезв, и в момент аварии дорожные условия были благоприятными.

Полицейские призывают автомобилистов быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов, особенно в жилых районах и вблизи школ и детских учреждений.