В Нововоронеже «Лада» сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

Как сообщили в ГИБДД, водитель двигался по правой полосе и по каким-то причинам не уступил дорогу ребенку, пересекавшему проезжую часть. По словам очевидцев, мальчик ехал на велосипеде, однако этот факт уточняется — официальной информации об этом пока нет.