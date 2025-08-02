В Перми суд огласил приговор по уголовному делу о пожаре на ТЭЦ-9

Индустриальный районный суд Перми огласил приговор в отношении ведущего инженера-строителя крупной энергокомпании. Его обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта. Пожар на ТЭЦ-9 унес жизнь человека.
В ходе проведения строительно-монтажных работ подсудимый не выявил визуально определимые отступления от требований технической документации. Маслопровод с защитным коробом ввели в эксплуатацию с незаваренной верхней «крышкой» ограждения, что привело к разрыву маслопровода, взрыву мелкодисперсной смеси и последующему пожару.
Один из рабочих получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался на месте ЧП. В результате пожара имуществу «Т Плюс» был нанесен крупный урон. Стоимость восстановительных работ составила более 329 млн руб.
Суд признал инженера-строителя виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием 15% из зарплаты в доход государства ежемесячно. Суд взыскал с энергокомпании в пользу матери погибшего рабочего 2,5 млн руб.
«Приговор не вступил в законную силу», — сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.
Пожар на пермской ТЭЦ-9 произошел в ноябре 2022 года. Площадь пожара в турбинном цехе составила 100 кв. метров, в нем находились около 500 человек.