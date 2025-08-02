В Перми суд огласил приговор по уголовному делу о пожаре на ТЭЦ-9

Суд признал инженера-строителя виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием 15% из зарплаты в доход государства ежемесячно. Суд взыскал с энергокомпании в пользу матери погибшего рабочего 2,5 млн руб.