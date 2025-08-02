В Ташкенте работник пришёл к директору с топором требовать повышения зарплаты

Прибыв на место, сотрудники установили, что причиной вызова стал сотрудник охранной службы этого же офиса. Мужчина пришёл к начальству с требованием повысить ему зарплату. Однако вместо аргументов и расчётов он решил применить устрашающие методы — в ход пошли угрозы физической расправы, при этом он демонстративно размахивал топором. В его сумке также обнаружили нож.