Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте работник пришёл к директору с топором требовать повышения зарплаты

Vaib.uz (Узбекистан. 2 августа). Необычный инцидент произошёл в Яшнабадском районе Ташкента. Сотрудник пришёл к своему руководителю не с резюме и просьбой о пересмотре условий труда, а с топором.

30 июля в 17:32 в Управление охраны Ташкента поступил сигнал тревоги из офиса, расположенного в Яшнабадском районе. На вызов незамедлительно выехала группа быстрого реагирования.

Прибыв на место, сотрудники установили, что причиной вызова стал сотрудник охранной службы этого же офиса. Мужчина пришёл к начальству с требованием повысить ему зарплату. Однако вместо аргументов и расчётов он решил применить устрашающие методы — в ход пошли угрозы физической расправы, при этом он демонстративно размахивал топором. В его сумке также обнаружили нож.

После проведения переговоров у нарушителя были изъяты опасные предметы. Все документы по факту происшествия, а также вещественные доказательства уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Вместе с тем, правоохранительные органы не уточнили, что стало с нарушителем после инцидента и был ли он помещён под стражу.