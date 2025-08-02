В Ростовской области за сутки произошло 26 пожаров

В региональном МЧС предупреждают, что в Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность, а местами в юго-восточных, южных районах и Приазовье — чрезвычайная. Риск распространения огня увеличивает сильный ветер: по прогнозу, сегодня в отдельных районах порывы могут усилиться до штормовых значений — 20−25 метров в секунду.