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В Ростовской области за сутки произошло 26 пожаров

За сутки пожарные потушили 11 техногенных и 15 природных возгораний на Дону.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 1 августа, в Ростовской области произошло 26 пожаров. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

— Специалисты ликвидировали 11 техногенных пожаров и 15 загораний сухой растительности, — прокомментировали в экстренном ведомстве. — Также участвовали в устранении последствий шести дорожно-транспортных происшествий. Всего на вызовы выезжали 70 специалистов, было привлечено 28 единиц техники.

В региональном МЧС предупреждают, что в Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность, а местами в юго-восточных, южных районах и Приазовье — чрезвычайная. Риск распространения огня увеличивает сильный ветер: по прогнозу, сегодня в отдельных районах порывы могут усилиться до штормовых значений — 20−25 метров в секунду.

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