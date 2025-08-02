В Ростовской области за сутки произошло 26 пожаров

За минувшие сутки, 1 августа, в Ростовской области произошло 26 пожаров. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.
— Специалисты ликвидировали 11 техногенных пожаров и 15 загораний сухой растительности, — прокомментировали в экстренном ведомстве. — Также участвовали в устранении последствий шести дорожно-транспортных происшествий. Всего на вызовы выезжали 70 специалистов, было привлечено 28 единиц техники.
В региональном МЧС предупреждают, что в Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность, а местами в юго-восточных, южных районах и Приазовье — чрезвычайная. Риск распространения огня увеличивает сильный ветер: по прогнозу, сегодня в отдельных районах порывы могут усилиться до штормовых значений — 20−25 метров в секунду.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
На Соленом озере в Батайске спасли тонущих бабушку и внучку.