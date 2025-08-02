Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро детей утонули в Ростовской области с начала купального сезона

С начала летнего периода в Ростовской области зафиксирован трагический случай гибели 21 человека на водных объектах, включая пятерых несовершеннолетних.

Источник: Freepik

Информацию предоставили в областном управлении МЧС.

Стоит отметить, что официальное открытие купального сезона в регионе состоялось 1 июня. За первые два месяца лета на водоемах Ростовской области утонул 21 человек, в том числе пятеро детей.

В частности, 30 июля в Кашарском районе произошла трагедия, унесшая жизнь 16-летнего подростка. Группа детей решила искупаться, сплавляясь по реке Ольховой, недалеко от хутора Верхнекалиновка. Один из подростков почувствовал усталость, и товарищи помогли ему выбраться на берег. Затем остальные продолжили плавание. По возвращении они обнаружили пропажу друга. Тело юноши было найдено на следующий день, недалеко от береговой линии.