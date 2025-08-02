Пятеро детей утонули в Ростовской области с начала купального сезона

В частности, 30 июля в Кашарском районе произошла трагедия, унесшая жизнь 16-летнего подростка. Группа детей решила искупаться, сплавляясь по реке Ольховой, недалеко от хутора Верхнекалиновка. Один из подростков почувствовал усталость, и товарищи помогли ему выбраться на берег. Затем остальные продолжили плавание. По возвращении они обнаружили пропажу друга. Тело юноши было найдено на следующий день, недалеко от береговой линии.