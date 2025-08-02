В лобовом ДТП на уральской трассе пострадали четыре человека

Вечером 1 августа на 25 километре автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» в результате ДТП пострадали четыре человека, включая подростка. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал 56-летний водитель Chery, который допустил немотивированный выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault Fluence, которую после удара откинуло в кювет.