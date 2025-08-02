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В лобовом ДТП на уральской трассе пострадали четыре человека

На трассе возле Березовского столкнулись Chery и Renault Fluence.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 1 августа на 25 километре автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» в результате ДТП пострадали четыре человека, включая подростка. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал 56-летний водитель Chery, который допустил немотивированный выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault Fluence, которую после удара откинуло в кювет.

"В результате ДТП пострадали водитель и 16-летний пассажир Chery, а также 48-летний водитель и 50-летняя женщина-пассажир автомобиля Renault.

По факту ДТП организована проверка.