В Москве возбудили дело после нападения юноши на родных с ножом

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Раннее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что тело 18-летнего юноши обнаружили у жилого дома на юго-западе Москвы, кроме того, из квартиры этого дома в больницу доставлены три человека с ножевыми ранениями. Предварительно, ранения пострадавшим нанес погибший.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительным данным, юноша напал с ножом на родных, а после покончил с собой.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.