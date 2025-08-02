В Минске водитель Seat погиб, врезавшись в осветительную мачту на МКАД. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительным данным, в субботу, 2 августа, примерно в 11.20 19-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Seat, ехал в районе четвертого внешнего кольца МКАД. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную матчу.
В Минске на МКАД случилось смертельное ДТП. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ уточнили, что водитель скончался, а 21-летний пассажир, находившийся в машине, был доставлен в больницу для обследования.
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