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В Минске водитель Seat погиб, врезавшись в осветительную мачту на МКАД

Смертельное ДТП случилось на минской МКАД 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель Seat погиб, врезавшись в осветительную мачту на МКАД. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, в субботу, 2 августа, примерно в 11.20 19-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Seat, ехал в районе четвертого внешнего кольца МКАД. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную матчу.

В Минске на МКАД случилось смертельное ДТП. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ уточнили, что водитель скончался, а 21-летний пассажир, находившийся в машине, был доставлен в больницу для обследования.

Ранее мы писали, что массовое ДТП с участием трех авто произошло на проспекте Дзержинского в Минске.

Кстати, в Минске показали советские колбасы, молоко в треугольных пакетах, «Завтрак туриста» и те самые плавленые сырки «Дружба»: «Изумительная пища и эликсир здоровья».

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Ильин день 2 августа, когда говорят «Пришел Илья, принес гнилья».