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Пожар в Доме печати потушили в Самаре 2 августа

В Самаре здание Дома печати загорелось на площади 90 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 2 августа, в Октябрьском районе Самары поздней ночью произошел пожар. На проспекте Карла Маркса, 201 горело здание Дома печати. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 09:31. Прибывшие подразделения выяснили, что полыхает неэксплуатируемое строение. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе.

Пожар удалось локализовать в 10:00, а полная ликвидация была объявлена в 10:08. На месте происшествия работали три единицы техники и 16 человек. О погибших и пострадавших информации нет. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

Дом печати горит не первый раз. Напомним, 2 августа в Куйбышевском районе Самары в результате вражеской атаки беспилотников погиб пенсионер. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА. Жене мужчины потребовалась медицинская помощь.

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