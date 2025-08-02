Спасатели сняли с высокого дерева подростка: Мальчик полез в приднестровском городе за орехом, а спуститься не смог

На помощь 13-летнему мальчику 31 июля вечером приехали огнеборцы и спасатели. Подросток залез на огромный орех. На уровне четвёртого этажа понял, что слезть не может, под ним хрустели и ломались ветки, держался он изо всех сил и звал на помощь маму. Она и позвонила на единый номер спасения.