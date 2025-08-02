Спасатели сняли с высокого дерева подростка: Мальчик полез в приднестровском городе за орехом, а спуститься не смог

В Рыбнице 31 июля спасатели снимали подростка с ореха на высоте четвёртого этажа. Наверх залез, а обратно никак, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
На помощь 13-летнему мальчику 31 июля вечером приехали огнеборцы и спасатели. Подросток залез на огромный орех. На уровне четвёртого этажа понял, что слезть не может, под ним хрустели и ломались ветки, держался он изо всех сил и звал на помощь маму. Она и позвонила на единый номер спасения.
Диспетчер на линии «101» сразу отправила на место происшествия спасателей, один расчёт пожарных и автоколенчатый подъёмник с люлькой. Ситуация была опасная, и обстоятельства могли измениться в любую минуту. Пожарной технике было трудно подъехать к дереву. Это осложнило дело.
Двое пожарных на подъёмнике поднялись к мальчику и аккуратно пересадили его в люльку, спустили вниз. Подростка уже ждали медики и перепуганная мама. Ребёнку оказали помощь, он был очень напуган, его била дрожь, затекла нога.
Эта история закончилась хорошо!
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