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Серьезное ДТП произошло под Ялтой

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма серьезное ДТП на трассе Алушта — Ялта привело к пробкам. Об этом РИА Новости Крым сообщают очевидцы.

Авария произошла на правой полосе. Предварительно, столкнулись три иномарки. Одну из них выкинуло на разделительную полосу, вторую — к отбойнику, третья стоит на полосе. Машины остаются на проезжей части, движение регулируется Госавтоинспекторами. Сейчас на месте работают сотрудники МВД.

Большая пробка образовалась от Алупки до поворота к станции канатной дороги на плато Ай-Петри, уточняют очевидцы.

На данный момент информации о пострадавших и причинах аварии нет. РИА Новости Крым запросило информацию у ГАИ.