Серьезное ДТП произошло под Ялтой

Авария произошла на правой полосе. Предварительно, столкнулись три иномарки. Одну из них выкинуло на разделительную полосу, вторую — к отбойнику, третья стоит на полосе. Машины остаются на проезжей части, движение регулируется Госавтоинспекторами. Сейчас на месте работают сотрудники МВД.
Большая пробка образовалась от Алупки до поворота к станции канатной дороги на плато Ай-Петри, уточняют очевидцы.
На данный момент информации о пострадавших и причинах аварии нет. РИА Новости Крым запросило информацию у ГАИ.