Серьезное ДТП произошло под Ялтой

Авария произошла на правой полосе. Предварительно, столкнулись три иномарки. Одну из них выкинуло на разделительную полосу, вторую — к отбойнику, третья стоит на полосе. Машины остаются на проезжей части, движение регулируется Госавтоинспекторами. Сейчас на месте работают сотрудники МВД.